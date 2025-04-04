Российский моряк умер в больнице Южной Кореи

В Южной Корее скончался моряк, пострадавший при пожаре на рефрижераторном судне. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

26 марта у порта Камчхон в Пусане произошел взрыв в машинном отделении на российском судне Crystal Asia, затем возник пожар. Пламя удалось потушить, но шесть членов экипажа получили различные травмы и ожоги. Рефрижератор отбуксировали в порт для ремонта.

Пострадавших госпитализировали в больницу Пусана. Сегодня стало известно, что один из них скончался, еще пятеро остаются в тяжелом состоянии.

По данным канала, специальная инспекция Роструда проверит деятельность судовладельца – компании «Транс Винд Флот».

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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