российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 апреля 2025, 10:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Шесть человек пострадали на пожаре в пятизвездочном отеле в Мармарисе

Фото: dha.com.tr

На турецком курорте Мармарис произошел пожар в пятизвездочном отеле Marmaris Palace. Об этом сообщает турецкое информагентство DHA. В результате происшествия пострадали шесть человек.

«Огонь вспыхнул утром, предположительно, в котельной и был быстро потушен прибывшими на место пожарными», – говорится в сообщении.

Всего в гостинице в момент пожара находились 680 человек, их эвакуировали. Шесть человек надышались дымом и были доставлены в больницу. Отмечается, что медики оценивают состояние их здоровья как хорошее.

Причины пожара пока неизвестны. Начато расследование с целью установления причины возгорания.

Мармарис, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Турция

В Турции почти 650 человек отравились шаурмой / В Турции при пожаре в отеле погибли два человека / В ходе беспорядков в Турции пострадали более 120 полицейских / Суд отправил под арест мэра Стамбула / Генконсульство призвало россиян к осторожности в Стамбуле из-за протестов / В Турции арестовали 37 человек за публикации в соцсетях / Туроператоры ужесточили требования к турецким отелям после смертей от поддельного алкоголя / В Турции в аварии с автобусом пострадали 37 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Скандалы и происшествия, Туризм, Турция,