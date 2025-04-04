Шесть человек пострадали на пожаре в пятизвездочном отеле в Мармарисе

На турецком курорте Мармарис произошел пожар в пятизвездочном отеле Marmaris Palace. Об этом сообщает турецкое информагентство DHA. В результате происшествия пострадали шесть человек.
«Огонь вспыхнул утром, предположительно, в котельной и был быстро потушен прибывшими на место пожарными», – говорится в сообщении.
Всего в гостинице в момент пожара находились 680 человек, их эвакуировали. Шесть человек надышались дымом и были доставлены в больницу. Отмечается, что медики оценивают состояние их здоровья как хорошее.
Причины пожара пока неизвестны. Начато расследование с целью установления причины возгорания.
Мармарис, Наталья Петрова
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