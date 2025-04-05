«Битцевский маньяк» заявил о готовности признаться в ещё 11 убийствах – ФСИН

Серийный убийца Александр Пичушкин, который известен как «битцевский маньяк», заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им ещё 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы. Об этом говорится в сообщении ФСИН.

В ведомстве пояснили, что информацию о его причастности к совершению нераскрытых преступлений удалось получить сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России.

Пичушкин был задержан летом 2006 года после серии убийств на территории московского Битцевского парка. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Сам Пичушкин заявлял следователям, что убил 61 человека, а всего собирался убить 64 – по числу клеток на шахматной доске.

Сейчас он отбывает наказание в колонии особо режима для пожизненно осужденных.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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