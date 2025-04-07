Полицейские задержали 15 пособников телефонных мошенников

Российские правоохранители продолжают работу по выявлению узлов связи для подмены номеров. За месяц были задержаны 15 человек, которых подозревают в пособничестве мошенникам, действующим из-за рубежа.

«В минувшем месяце была получена информация о 28 сим-боксах и двух сим-банках, работавших на территории пяти регионов РФ. Собраны данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовались аферистами. Установлено, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских государств. Они были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

15 фигурантов, обеспечивавших работу узлов связи, были задержаны в Амурской, Липецкой, Брянской, Московской, Ростовской, Новосибирской, Ярославской и Смоленской областях, а также в Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.

«Следователями Следственного департамента МВД России и территориальных подразделений полиции расследуется ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении задержанных избраны различные меры пресечения. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и потерпевшие от действий мошенников», – отметила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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