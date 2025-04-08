Женщина пострадала при взрыве газа в Липецке

Газ взорвался в многоквартирном доме в Липецке сегодня ночью. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов в своем телеграм-канале.

В результате происшествия пострадала квартира в доме №3 по улице Механизаторов. Находившаяся там женщина госпитализирована с ожогами.

В квартире выбиты окна, повреждено остекление балкона. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени.

На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы. По данным градоначальника, специалисты газораспределительной службы не выявили утечки бытового газа. В причинах ЧП разбираются сотрудники компетентных служб. По предварительной информации, сильный взрыв прогремел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Липецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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