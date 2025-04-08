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Вторник, 8 апреля 2025, 20:23 мск

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Семь украинских беспилотников сбили над Россией

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку удара по территории России с помощью беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, БпЛА сбиты над тремя регионами.

«В период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БпЛА – над территорией Воронежской области, два БпЛА – над территорией Белгородской области, два БпЛА – над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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