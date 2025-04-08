Два жителя Белгородской области получили серьезные ранения после атак ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ по посёлку Красная Яруга. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«От удара FPV-дрона по автомобилю ранена семейная пара. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга – слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в Краснояружскую ЦРБ. «После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения города Белгорода для продолжения лечения. Транспортное средство получило повреждения», – добавил Гладков в своем телеграм-канале.

Вместе с тем губернатор выразил сожаление, что «люди пострадали из-за того, что отказались выполнять рекомендации власти выехать из поселка в безопасное место».

«Принятие неправильных решений – остаться в населённом пункте, который подвергается атакам дронов ВСУ, – приводит к инвалидности или к гибели. Это недопустимо!» – подчеркнул Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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