Атаку дронов ВСУ на военный аэродром отразили в Оренбургской области

Силы противоздушной обороны утром 9 апреля отразили атаку беспилотников самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

По его данным, жертв и разрушений нет. Солнцев призвал оренбуржцев не поддаваться панике, отметив, что ситуация находится под контролем.

Позднее Минобороны России уточнило, что с 6:30 до 7:05 мск над территорией Оренбургжья средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Напомним, по данным оборонного ведомства, с вечера 8 апреля по утро 9 апреля силы ПВО нейтрализовали 158 дронов ВСУ над 11 российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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