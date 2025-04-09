ПВО уничтожила 158 украинских беспилотников над Россией

Со вчерашнего вечера над 11 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями средствами противоздушной обороны было уничтожено 158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, атака продолжалась с 20:00 мск вторника по 06:00 мск среды.

Больше всего дронов ВСУ было сбито над Краснодарским краем – 67. Над Ростовской областью перехвачено 29 БПЛА. Еще 15 беспилотников уничтожено над Северной Осетией, 11– над Воронежской областью, 10 – над Курской.

Пять дронов сбито над над Белгородской областью, три – над Крымом, два – над Пензенской областью, по одному – над Саратовской, Орловской областями, а также над Ставропольским краем. Кроме того, семь БПЛА уничтожено над Азовским морем и шесть – над Черным морем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что с вечера отражены атаки беспилотников в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах. Никто не пострадал. По его данным, при падении обломков БПЛА повреждена кровля двух домов и гаража в Зернограде и Донецке. В Аксае дрон застрял в бельевых веревках в многоквартирном жилом доме. Из-за этого пришлось эвакуировать всех жильцов дома, добавил Слюсарь. Людей разместили в пункте временного размещения на базе дома культуры «Молодежный». На месте работают экстренные службы.

С вечера вторника и ночью на фоне атак БПЛА приостановили работу аэропорты Саратова, Ульяновска, Волгограда, Владикавказа и Грозного. В 07:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск рейсов в аэрогаванях Владикавказа, Волгограда и Грозного, сообщила Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube