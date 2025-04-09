В московском роддоме произошел пожар: спасены 39 человек

Сотрудники МЧС России спасли 39 человек в ходе ликвидации пожара на седьмом этаже роддома на Госпитальной площади на востоке Москвы, который произошел утром 9 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС, шесть человек были спасены с помощью автолестницы.

К настоящему времени возгорание в помещении на 7 этаже родильного дома ГКБ №29 им. Баумана потушили. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Ранее сообщалось, что 29 пациентов и сотрудников медучреждения были эвакуированы из задымленной зоны в соседний корпус роддома.

На месте происшествия работали 92 специалиста МЧС и 24 единицы техники.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы. Рассматриваются и другие версии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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