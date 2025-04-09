США депортировали в Россию мошенника, укравшего миллионы у банков

США передали России мошенника, обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков. Преступник скрывался от правосудия более 10 лет.

«Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя», – сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Банда действовала в Кузбассе в период с 2006 по 2007 год. Злоумышленники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей, а полученные средства поделили между собой. Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.

В 2008 году было возбуждено уголовное дело по статьям 159 (Мошенничество) и 174.1 (Легализация денег) УК РФ. В 2012 году в отношении обвиняемого мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу, но он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

«Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в РФ. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий», – добавила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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