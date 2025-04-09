Бывший владелец банка «Югра» получил новое обвинение

Мещанский районный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина по новому делу о мошенничестве. Соответствующее ходатайство поступило в суд, передает «Интерфакс».

В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к 9 годам заключения за особо крупную растрату. Бизнесмен признан причастным к хищению в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей путем выдачи банком «Югра» заведомо невозвратных кредитов подконтрольным банкиру компаниям. Вину бизнесмен не признал.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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