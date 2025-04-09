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Среда, 9 апреля 2025, 22:32 мск

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Киев опять нанес удар по энергетическому объекту в России

Украинские войска устроили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В Брянской области атакована трансформаторная подстанция.

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района.

«В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей», – уточнил глава региона, добавив, что пострадавших нет.

«Организованы аварийно-восстановительные работы», – отметил Богомаз.

Брянск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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