Киев опять нанес удар по энергетическому объекту в России

Украинские войска устроили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. В Брянской области атакована трансформаторная подстанция.
Как сообщил глава региона Александр Богомаз, дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района.
«В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей», – уточнил глава региона, добавив, что пострадавших нет.
«Организованы аварийно-восстановительные работы», – отметил Богомаз.
Брянск, Светлана Антонова
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