В России появился сорняк хуже борщевика

В России появился сорняк, который доставит больше проблем, чем печально известный борщевик. Об этом сообщила научный сотрудник Главного ботанического сада РАН Юлия Виноградова.

Речь идет о «богемской рейнутрии». Это гибрид, который образовался в ботанических садах Великобритании и Голландии, где выращивали сахалинский и японский вид этого растения. Сначала рейнутрия захватила Европу, а теперь появилась и в России, передает РИА «Новости».

«Этот вид причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты. В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на 5%, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения», – сказала собеседница агентства.

Сорняк появляется и распространяется в южных районах России, в частности, в Кисловодске. Ученые уже начали работу над средством для борьбы с этим растением. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию – нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», – заключила Виноградова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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