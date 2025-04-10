Пятилетняя москвичка проглотила пятирублевую монету и попала на операционный стол

Московские врачи спасли жизнь пятилетней девочки, которая на глазах у мамы проглотила пятирублевую монету. Как сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения, пациентка с тошнотой, болью при глотании и обильным слюноотделением поступила в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского. После осмотра и рентгена ребенка экстренно подготовили к операции и вытащили монету.
«С помощью эндоскопического оборудования мы удалили из пищевода пятирублевую монету. Как потом выяснилось, ребенок не первый раз попадает к нам с инородными предметами», – рассказал детский хирург Шавкат Ганиев. Несколько лет назад у девочки извлекали двухрублевую монету. А в прошлом году – бусинку из уха.
Врачи напомнили родителям, что предметы, которые попадают в дыхательные пути, смертельно опасны, и нужно внимательно следить за игрой детей.
Москва, Елена Васильева
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