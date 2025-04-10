В Московском зоопарке сотрудник погиб от укуса змеи

В Московском зоопарке ядовитая змея укусила сотрудника. Пострадавший скончался.

Инцидент произошел во время кормления ядовитой африканской змеи. Рептилия укусила сотрудника. На место сразу взвали три бригады скорой медицинской помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

«В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного зоосада.

В зоопарке добавили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Москва, Зоя Осколкова

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