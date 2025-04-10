В результате атаки дрона пострадали четыре жителя Брянской области

Украинский беспилотник атаковал мирных жителей в Брянской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Раненых доставили в районную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Богомаз пообещал оказать поддержку и материальную помощь пострадавшим, а также призвал граждан соблюдать меры безопасности.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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