ВСУ снова атаковали Россию беспилотниками

Вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку атаки территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Минобороны России, дежурные средства ПВО сбили четыре БпЛА над двумя регионами.

В частности, в период с 17:00 до 18:30 мск были сбиты три аппарата над Курской областью и один – над территорией Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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