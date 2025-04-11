Система ПВО за ночь сбила 30 дронов ВСУ над Россией

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 30 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, 25 дронов сбили над территорией Курской области, еще пять БПЛА перехватили над Белгородской областью.
О пострадавших и последствиях на земле информации не поступало.
Вечером 10 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об атаке дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в Борисовском районе. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА водитель получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу.
Москва, Наталья Петрова
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