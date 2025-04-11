В Москве автомобиль влетел в остановку – есть пострадавшая

На севере Москве водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта. Пострадала женщина, ее доставили в больницу. Об этом сообщают столичная Госавтоинспекция и прокуратура.

ДТП произошло на Дмитровском шоссе в районе дома №62. «По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», – говорится в сообщении ГИБДД столицы. За рулем иномарки находится 24-летний мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Москвы уточнили, что пострадавшая 41-летняя женщина госпитализирована. «Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал пешеход», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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