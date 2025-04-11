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Пятница, 11 апреля 2025, 20:59 мск

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В Курской области погиб мирный житель после атаки дрона ВСУ

Очередная атака ВСУ на Курскую область привела к гибели местного жителя. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вёз его из Курска, не пострадал», – уточнил врио губернатора.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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