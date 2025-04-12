Силы ПВО сбили 36 беспилотников над регионами России

Российские силы противоздушной обороны уничтожили с вечера пятницы 36 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА – 18 – сбито над Курской областью. Еще 13 дронов перехватили над Ростовской областью, по два беспилотника нейтрализовано над Орловской и Белгородской областями, один БПЛА сбит над Краснодарским краем.

Как уточнили в ведомстве, дроны были уничтожены за период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля.

На Кубани фрагменты беспилотника упали в станице Васюринской Динского района и повредили контактные сети железнодорожных путей, сообщает региональный оперативный штаб. Никто не пострадал. «Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07:00 утра задержан один пассажирский поезд», – говорится в сообщении. На месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаку БПЛА отразили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он в своем телеграм-канале.

Орловский губернатор Андрей Клычков заявил, что при отражении налета дронов пострадавших и повреждений нет. По его данным, экстренные службы ведут проверки на местах происшествий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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