Житель Брянской области погиб от взрыва при попытке поднять найденный пакет

В Брянской области мирный житель погиб в результате детонации взрывного устройства, его жена ранена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Богомаза, женщина получила легкую контузию и была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, добавил он.

Богомаз назвал подобные действия ВСУ настоящим террористическим актом против мирных жителей. «Враг действует бесчеловечно и подло. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности. Если вы обнаружили незнакомый или подозрительный предмет, не приближайтесь к нему», – обратился губернатор к жителям региона.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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