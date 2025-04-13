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Воскресенье, 13 апреля 2025, 13:07 мск

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Жительница Шебекино получила ранения при атаке дрона ВСУ

Жительница города Шебекино Белгородской области пострадала в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ», – написал он в своем телеграм-канале. По словам Гладкова, для продолжения дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортирует женщину в больницу №2 города Белгорода.

«От детонации дрона посечен осколками стоящий автобус», – добавил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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