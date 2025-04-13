На побережье Анапы снова выбросило мазут

В воскресенье, 13 апреля, новые выбросы мазута, вытекшего из потерпевших крушение танкеров, обнаружены на двух участках побережья Анапы, сообщает региональный оперштаб.

Так, новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Также небольшие фрагменты нефтепродуктов найдены на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

«Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку территорий от мелких фракций нефтепродуктов», – отметили в оперативном штабе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все пляжи в регионе полностью очищены от мазута. Незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил он.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube