«По мазуту обстановка спокойная, все пляжи вычищены»: Аксенов высказался о летнем сезоне в Крыму

Все пляжи в Крыму полностью очищены от мазута, выбросы нефтепродуктов на побережье полуострова были абсолютно незначительными. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона», – цитирует Аксенова РИА «Новости».

Глава РК добавил, что в этом сезоне в Крыму откроются 340 оборудованных пляжей, часть из которых сейчас восстанавливают после штормов. Минкурортов Крыма уточнит список доступных пляжей 20 апреля.

За зимний сезон, по словам Аксенова, Крым принял 220 тысяч туристов, что на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем бронирования мест в Крыму на предстоящий летний сезон на 30% выше, чем в 2024 году, отметил он, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Глава Крыма пообещал, что время ожидания перед Крымским мостом для автомобильного транспорта в летний курортный сезон будет сокращено до одного часа, передает ТАСС. «Крымский мост с точки зрения транспортной безопасности мы с Минтрансом и с ФСБ сейчас дорабатываем по увеличению пропускной способности… Постараемся приложить максимальные усилия, чтобы время ожидания на Крымском мосту было не более часа. К сожалению, в прошлом году периодически при возникновении различных сигналов были задержки, но считаем, что в этом году это все удастся минимизировать», – сказал Аксенов.

Власти Крыма попросили РЖД увеличить глубину продаж билетов на поезда с 90 до 180 дней, рассказал глава республики. Он уточнил, что сейчас в Крым ходит 19 пар поездов, но это не решает полностью ситуацию с логистической доступностью региона в условиях приостановления авиасообщения.

Накануне Роспотребназор сообщил, что курорты Крыма, Севастополя, Сочи, Геленджика, Туапсе и ряда других поселений Краснодарского края безопасны для отдыха. Там не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей, отметили в ведомстве, информировал ТАСС. Вместе с тем, «на всех пляжах в Анапе и Темрюкском районе выявлены отклонения от нормативов», – отметили в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, периодически также выявляются отклонения в морской воде акватории в зоне ЧС, где до сих пор практически ежедневно фиксируются выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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