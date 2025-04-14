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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:23 мск

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Мазут выбросило на два пляжа Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи в понедельник, 14 апреля, зафиксировали два факта загрязнения берега мазутом с потерпевших крушение нефтетанкеров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации

Выбросы нефтепродуктов обнаружены на городском пляже и в Героевском. Общая протяженность загрязнений составила 1600 метров.

«Загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута», – уточнили в городской администрации.

Для очистки береговой линии от нефтепродуктов сформирована группировка в количестве 85 человек и 10 единиц техники. В работах задействованы 10 спасателей МЧС, а также сотрудники администрации Керчи, депутаты Керченского горсовета, волонтеры и студенты, уточнили в мэрии.

Керчь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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