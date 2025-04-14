Над российскими регионами за ночь сбили 52 дрона ВСУ

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 33 дрона сбиты над Брянской областью, 10 БПЛА нейтрализованы над Орловской областью. Еще по три беспилотника уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской и один – над Белгородской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. Власти Тульской и Калужской областей также отчитались, что при отражении атак пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Дмитровском районе Орловской области при атаке БПЛА несколько жилых домов получили незначительные повреждения, заявил губернатор региона Андрей Клычков, уточнив, что никто не пострадал. «На местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб», – отметил он.

В Белгородской области в результате ночной атаки беспилотника ВСУ на хутор Бочанка пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями правой руки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вражеский дрон сбросил взрывные устройства на территорию одного из домовладений. «Частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнем находящийся во дворе легковой автомобиль», – уточнил губернатор.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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