При ударе ВСУ по селу в Курской области погибли два мирных жителя

В Беловском районе Курской области в результате украинского обстрела погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя – 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», – написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн добавил, что при атаке еще одна пожилая женщина получила акубаротравму. Ее госпитализировали, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Врио главы региона попросил курян не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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