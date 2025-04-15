Один человек погиб и девять были ранены во время ночного налета дронов на Курск

Массированная атака дронов была совершена сегодня ночью в Курской области. По предварительным данным, погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения.

Как сообщили в Министерстве обороны, за ночь средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотников самолетного типа. 109 дронов атаковали Курскую область, еще три сбили над Воронежской областью и по одному – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

В Курске в результате атаки были повреждены несколько многоэтажных и частных домов. В жилых зданиях начались пожары, удару подвергся и гараж скорой помощи, где повреждены 11 автомобилей.

По данным местных властей, погибла 85-летняя женщина. Девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

На месте работают оперативные службы. Жильцов из поврежденных домов эвакуировали и разместили в ПВР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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