Средства ПВО сбили 7 украинских беспилотников над Брянской областью

Сегодня вечером войска киевского предприняли новую попытку атаки российской территории. Как сообщает Министерство обороны России, уничтожено семь вражеских над Брянской областью.

«В период с 20:00 до 20:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», – уточнили в ведомстве.

Глава региона Александр Богомаз со своей стороны сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил губернатор в своем телеграм-канале.

Брянск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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