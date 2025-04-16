Средства ПВО перехватили семь дронов в Ивановской области

Система противовоздушной обороны перехватила семь боевых дронов над территорией Ивановской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В оперативном штабе уточнили, что дроны атаковали город Шуя. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий», – отмечается в телеграм-канале областного правительства.

Официальных данных о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, осколками повреждены многоквартирные дома.

В администрации города Шуя призвали жителей соблюдать осторожность и не выходить на улицу. В общеобразовательных учреждениях отменили вторую смену, а также занятия в секциях и кружках.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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