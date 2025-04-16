Боевики ВСУ расправились с тремя жителями хутора Колмаков Суджанского района Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством трех мирных сельчан. Об этом сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Жительница хутора рассказала военным следвоателям, что в январе 2025 года украинские военные убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме.

«При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел погибших», – сказала Петренко.

В ходе расследования устанавливаются участники украинских вооруженных формирований, причастные к убийствам гражданских лиц, для их последующего привлечения к уголовной ответственности, добавила представитель СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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