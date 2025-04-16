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Среда, 16 апреля 2025, 19:35 мск

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Огонь охватил курское предприятие на площади 10 тысяч кв метров

Сегодня в Курсе произошел крупный пожар подшипниковом заводе АПЗ-20, где загорелся цех по переработке резины. Как сообщила пресс-служба МЧС, площадь возгорания достигла 10 000 квадратных метров.

«Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания», – уточнили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Как пояснил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, предприятие находится в промышленной зоне – угрозы населению и жилым массивам нет.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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