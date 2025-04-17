Средства ПВО ночью перехватили более 70 украинских дронов

Сегодня ночью ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Массированному налету подверглась Курская область, там сбили 49 БПЛА. По семь дронов перехватили над территориями Орловской и Рязанской областей. Четыре беспилотника уничтожили на Брянской областью, три – над Владимирской, один – над Тульской областью.

По информации властей подвергшихся ночной атаке регионов, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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