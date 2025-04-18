ПВО за ночь сбила над Россией почти 60 украинских дронов

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь обнаружили и уничтожили 56 украинских беспилотников над пятью российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. Самая массовая атака БПЛА пришлась на Воронежскую область, где перехватили 27 дронов.

Как уточнили в ведомства, еще 12 беспилотников сбили над Белгородской области, три – над Крымом, по одному – над Ростовской областью и Краснодарским краем. Также 12 БПЛА перехвачены над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области при отражении атаки пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Повреждения обнаружены только в одном муниципалитете», – написал он в своем телеграм-канале, не уточнив, в каком именно. В частности, из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля, газовая труба и фасад одного дома. К настоящему моменту повреждение газопровода устранено.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаках беспилотников на регион погибли два бойца самообороны Волоконовского района и ранен мирный житель в селе Белянка Шебекинского округа. Он уточнил, что вражеский дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель с множественными ранениями госпитализирован.

Добавим, утром 18 апреля временные ограничения на полеты в целях безопасности вводились в аэропорту Саратова. В 7:50 мск аэрогавань возобновила работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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