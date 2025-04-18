В Москве задержали банду торговцев некачественными лекарствами

В Москве задержали участников преступной группы, которые торговали недоброкачественными лекарствами. Об этом сообщает столичное управление СКР.

«По данным следствия, не позднее июля 2024 года фигуранты вступили в преступный сговор в целях сбыта на территории Российской Федерации контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Находясь на территории г. Москвы, они организовали приобретение таких средств за пределами Российской Федерации и их ввоз на территорию страны», – говорится в сообщении.

Члены банды, которые были сотрудниками одной из столичных фармацевтических фирм, незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 250 тысяч рублей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Оперативники провели обыски по местам жительства обвиняемых, в аптеках и на складах. В общей сложности были изъяты недоброкачественные и незарегистрированные препараты на сумму 100 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере). В рамках расследования обвинение предъявлено 14 фигурантам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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