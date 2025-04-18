В Воронежской области двое мужчин погибли в канализационном колодце

В Воронежской области двое мужчин погибли от отравления газом в канализационном колодце, еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в селе Елизаветовка Павловского района. Во время проведения работ по очистке насосного оборудования в канализационном отсеке погибли двое слесарей в возрасте 46 и 51 лет.
Третий пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
Воронеж, Зоя Осколкова
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