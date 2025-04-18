В Воронежской области двое мужчин погибли в канализационном колодце

В Воронежской области двое мужчин погибли от отравления газом в канализационном колодце, еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в селе Елизаветовка Павловского района. Во время проведения работ по очистке насосного оборудования в канализационном отсеке погибли двое слесарей в возрасте 46 и 51 лет.

Третий пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube