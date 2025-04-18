Украинский дрон ударил по движущейся «легковушке»: ранен житель Белгородской области

В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего ранения получил местный мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения дальнейшего лечения он будет переведён в областную клиническую больницу», – уточнил глава региона.

«В результате детонации дрона транспортное средство загорелось – пожарными расчётами огонь ликвидирован», – добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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