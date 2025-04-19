Жительница Курской области погибла при атаке дрона ВСУ

В Курской области в результате атаки украинского БПЛА погибла женщина, а также пострадали мужчина и ребенок. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина», – написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

В машине также находились мужчина и ребенок, они получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, угрозы для их жизни нет.

Хинштейн добавил, что автомобиль выгорел полностью, и призвал жителей не возвращаться в приграничье из-за угрозы атак противника.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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