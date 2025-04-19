ВСУ нанесли десять ударов по объектам энергетики России

За минувшие сутки ВСУ нанесли десять ударов по объектам российской энергетики. В результате без света оставались жители нескольких районов Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Шесть атак со стороны киевского режима зафиксировано в Брянской области. Там в результате обстрела и ударов боевых дронов произошел обрыв проводов и отключились высоковольтные линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском, Севском и Климовском районах.

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород». Кроме того, удар беспилотника привел к отключению высоковольтной линии Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

В Донецкой Народной Республике произошло отключение высоковольтной линии Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

В Херсонской области артиллерийскому обстрелу подверглась электроподстанция «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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