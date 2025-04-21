В Подмосковье два человека пострадали при нападении вооруженных подростков в электричке

В Подмосковье вооруженные молотком и ножом подростки напали на пассажиров электрички. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном комитете, информация о нападении распространилась в соцсетях. «Подростки распылили баллончик в электричке сообщением «Александров – Москва», а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров. В результате двое их них получили телесные повреждения», – отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Глава ведомства дал поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», – добавили в СК.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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