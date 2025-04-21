В Воронежской области взорвался боеприпас: есть погибший и раненые

Сегодня утром в Воронежской области взорвался боеприпас, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 21 апреля 2025 года на территории домовладения в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области в результате детонации боеприпаса, принадлежавшего одному из мужчин, пострадали четверо местных жителей, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице», – уточнили в ведомстве.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ).

Воронеж, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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