ПВО перехватила 10 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны с вечера понедельника и до шести часов утра вторника уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, пять дронов сбили над Крымом, три БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью и два беспилотника перехватили над Орловской областью.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ночью атаке подверглось село Долгое Валуйского округа. Дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на частный дом. В результате пострадала мирная жительница. «Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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