Умер скульптор Зураб Церетели

Известный скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили.

Церетели ушел из жизни около двух часов ночи в своей квартире. По словам Шагулашвили, решение о прощании и похоронах будет принято позже

Зураб Церетели – советский и российский скульптор, художник и архитектор. Он автор более 5 тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве, монумента «Слеза скорби» в Нью-Джерси, а также памятников, установленных во Франции и Испании.

Кроме того, Церетели был основателем Московского музея современного искусств, МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели и Музея современного искусства в Тбилиси.

С 1997 года Зураб Церетели возглавлял Российскую академию художеств. Имеет звание народного художника СССР, народного художника РФ и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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