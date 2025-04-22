Полицейские раскрыли банду, похитившую более 200 млн рублей у покойников

Полиция раскрыла мошенническую схему, участники которой похищали средства со счетов умерших граждан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, злоумышленники в течение полутора лет использовали криминальную схему по завладению сбережениями умерших людей. Они перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали девять подозреваемых на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл, а также в Москве. Организатором преступной схемы был 44-летний житель города Саратова.

«В настоящее время выявлено более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности подозреваемых на общую сумму причиненного материального ущерба свыше 200 миллионов рублей», – добавила Волк.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размер»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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