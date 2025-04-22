Четверо жителей Белгородской области ранены при атаке БПЛА

ВСУ атаковали с помощью беспилотников мирных жителей в четырех населенных пунктах Белгородской области. Пострадали четыре человека, их госпитализируют. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Казинка Валуйского округа БПЛП ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. Бригада неотложки доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, рук и грудной клетки в Валуйскую ЦРБ.

Еще один дрон ВСУ атаковал сотрудника сельхозпредприятия во время работ в поле рядом с селом Почаево Грайворонского округа. Пострадавший доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и левого предплечья. Позднее он будет переведен в областную клиническую больницу. Гладков отметил, что пострадавший был без средств защиты – каски и бронежилета.

В Шебекинском округе пять дронов ударили по предприятию в селе Новая Таволжанка. В результате детонации одного из БПЛА пострадал сотрудник предприятия. Попутным транспортом он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшему диагностировано осколочное ранение грудной клетки. Сейчас мужчину обследуют в областной клинической больнице.

В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка из-за удара беспилотника ранен сотрудник подразделения «Орлан». Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями глаза и руки медики доставляют в областную клиническую больницу.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube