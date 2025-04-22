При атаке БПЛА в Брянской области сгорели восемь домов, пострадала женщина

Украинские дроны-камикадзе атаковали населенные пункты Климовского района Брянской области. В селе Брахлов осколочные ранения получила женщина, ее доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате повторной атаки БПЛА на это же село сгорели три дома, повреждена кровля еще одного дома и гараж, добавил глава области.

Также украинские дроны ударили по селу Хоромное. В результате сгорели пять домов, обошлось без пострадавших.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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