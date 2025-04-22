Во Владимирской области сдетонировали боеприпасы на военном складе

Сегодня в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.

«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами», – пояснили в Минобороны России.

В настоящее время по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия. «По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», – подчеркивает ведомство.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области после взрыва введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Александр Авдеев отмечал, что произошел взрыв. Жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют.

Владимир, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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