Ранены пятеро жителей Белгородской области после атак ВСУ

В Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, по его словам, в селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего были ранены четверо – супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка.

«Супругам диагностированы баротравма и контузия – помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. Их 19-летнего сына со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. 16-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица доставляется в детскую областную клиническую больницу», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что ещё одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон – Илёк-Пеньковка.

«Пострадал водитель автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медиками оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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